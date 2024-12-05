اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل "ساعته وتاريخه"

الفجر الفني
بوابة الفجر

يتشوق الجمهور لمشاهدة أولى حلقات مسلسل“ساعته وتاريخه”، حيث من المقرر عرض أول حلقة من العمل اليوم 5 ديسمبر، على شاشة قناة "دي إم سي" ومنصة "واتش ات".

وسيتم عرض مسلسل “ساعته وتاريخه” كل خميس وجمعة في تمام الساعة 10 مساء على قناة dmc، وسيعرض المسلسل أيضا على تليفزيون دبي ومنصة watchit.

 

وظهرت مايان السيد في البرومو بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، خالد أنور، مريم الجندي، أروى جودة، أحمد داش، حنان سليمان، وأحمد صيام،وغيرهم، كما كشف البرومو عن أجواء رعب وتشويق ضمن أحداث العمل.


موعد وتفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

 

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".
 

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

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