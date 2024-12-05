رشوان توفيق وسميرة عبد العزيز وعفاف شعيب في حفل تكريم فردوس عبد الحميد

أقام المسرح القومي مساء أمس حفلًا مميزًا لتكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، احتفاءً بمسيرتها الفنية الغنية التي أثرت بها الساحة الفنية المصرية، حيث جاء هذا التكريم تقديرًا لعطائها الطويل في مجال المسرح والدراما والسينما، حيث قدمت أعمالًا بارزة رسخت في أذهان الجمهور وأظهرت موهبتها الاستثنائية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين والمثقفين الذين أشادوا بمسيرتها وبصماتها الفنية المتميزة.

الفنانة فردوس عبد الحميد أثناء تكريمها من المركز القومي

حضر حفل تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد على المسرح القومي مجموعة من أبرز نجوم الفن، منهم المخرج محمد فاضل، زوجها، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان القدير رشوان توفيق، كما شهد الحفل حضور الفنان إيهاب فهمي، المخرج خالد جلال، والفنانة عفاف شعيب، حيث عبروا جميعًا عن تقديرهم لمسيرة الفنانة الطويلة وإسهاماتها المميزة في الفن.

خلال حفل تكريمها على خشبة المسرح القومي، عبرت الفنانة فردوس عبد الحميد عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مشيرة إلى أنها تشعر بالعجز عن التعبير عن مشاعرها في هذه اللحظة، وأكدت على أن المسرح القومي هو المكان الذي شهد بداية مسيرتها الفنية، وأنه كان مصدرًا هامًا للتعلم على يد نجومه الكبار والأساتذة الذين أسهموا في تشكيل مسيرتها.

واختتم حفل تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد في المسرح القومي بإهدائها درعًا تذكاريًا وشهادة تقدير، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة والعطاء الذي قدمته طوال سنواتها في عالم الفن.