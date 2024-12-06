"6 مدن و6 حفلات".. عزيز مرقة يروج لجولته بالسعودية

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان عزيز مرقة، حيث شارك متابعيه بصورة أوضح خلالها تفاصيل جولته السعودية خلال الفترة القادمة، إذ يستعد لإحياء أكثر من حفل، بينها واحدًا اليوم في الرياض، وغدًا في جدة على مسرح دار الحكمة.

وعلق على الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "لفيت الكون وهيني جاي على مدينتك 6 مدن، 6 حفلات! رح تكون لحظات متتعوضش".

صناع أغنية ما تيجي سكة

من ناحية أخرى جائت أغنية ما تيجي سكة من كلمات محمد بحيري، ألحان عزيز مرقة، توزيع ماهر الملاخ، وإخراج بيشوي يسى.



كلمات أغنية ما تيجي سكة

وتقول كلمات الأغنية:

ما تيجي سكة

ونروح سوا آخر السكة

دماغي فاكة

والقلب واقف على تكة

تعالى يا اللي خليتي سكتي تعدلي

تعالى حلي شوفي حل في قلبك حلي

تعالى حلي خلي الدنيا دي أسهلي

وأنا إيه اللي فاضلي

ما خلاص ضحكت لي

ما تيجي سكة نروح سوا آخر السكة

دماغي فاكة والقلب واقف على تكة

آه يا ويلي من البصة

عينيها ما تتوصى

عيشت أنا فيها قصة

آه يا ويلي من الضحكة