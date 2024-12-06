"6 مدن و6 حفلات".. عزيز مرقة يروج لجولته بالسعودية

الفجر الفني
بوابة الفجر

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان عزيز مرقة، حيث شارك متابعيه بصورة أوضح خلالها تفاصيل جولته السعودية خلال الفترة القادمة، إذ يستعد لإحياء أكثر من حفل، بينها واحدًا اليوم في الرياض، وغدًا في جدة على مسرح دار الحكمة.

 

وعلق على الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "لفيت الكون وهيني جاي على مدينتك 6 مدن، 6 حفلات! رح تكون لحظات متتعوضش".

 

صناع أغنية ما تيجي سكة

 

من ناحية أخرى جائت أغنية ما تيجي سكة من كلمات محمد بحيري، ألحان عزيز مرقة، توزيع ماهر الملاخ، وإخراج بيشوي يسى.


كلمات أغنية ما تيجي سكة

 

وتقول كلمات الأغنية:
ما تيجي سكة

ونروح سوا آخر السكة

دماغي فاكة

والقلب واقف على تكة

تعالى يا اللي خليتي سكتي تعدلي

تعالى حلي شوفي حل في قلبك حلي

تعالى حلي خلي الدنيا دي أسهلي

وأنا إيه اللي فاضلي

ما خلاص ضحكت لي

ما تيجي سكة نروح سوا آخر السكة

دماغي فاكة والقلب واقف على تكة

آه يا ويلي من البصة

عينيها ما تتوصى

عيشت أنا فيها قصة

آه يا ويلي من الضحكة

أغنية ما تيجي النشاط الفنى عزيز مرقة ما تيجي سكة موقع انستجرام

مواد متعلقة

بعد 48 ساعة.. فيلم "الحريفة" يحصد 11 مليون جنيه

Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد النصر مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 النصر | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024