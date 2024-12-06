عنوان الأناقة.. نرمين الفقي تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها (صور)

عنوان الأناقة.. نرمين الفقي تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة نرمين الفقي

و تألقت نرمين، بفستان أنيق طويل باللون الأزرق ومفتوح من ناحية الصدر وبه فتحة من ناحية القدمين، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الطويل منسدلًا بطريقة جذابة لفتت أنظار الجمهور إليها وإلى مدى أناقتها التي لا مثيل لها.

الفنانة المتألقة والجميلة نرمين الفقي

كما أدت الفنانة نرمين الفقي مناسك العمرة في مطلع شهر يوليو، وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام صورًا لها من أمام الكعبة، وعبرت عن امتنانها بتعليق قالت فيه: “ألف حمد وشكر ليك يا رب، كنت نوياها من قلبي، وتمت العمرة مع حبايبي وإخواتي مع فريق العمل، ربنا يتقبل منا”.

آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي



يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

طاقم عمَل مسلسل "محارب"

يشارك في بطولة مسلسل "محارب" مجموعة من النجوم ومنهم: "حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل.