مايان السيد تشارك جمهورها لقطات من كواليس "ساعته وتاريخه"

مايان السيد تشارك جمهورها لقطات من كواليس "ساعته وتاريخه" (صور)

الفجر الفني
مسلسل ساعته وتاريخه
مسلسل "ساعته وتاريخه"

 

 

شاركت الفنانة مايان السيد، لقطات من كواليس مسلسل "ساعته وتاريخه، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، كما يتصدر العمل محركات البحث على موقع جوجل منذ عرض أولى حلقاته.

 

منشور الفنانة مايان السيد

و علقت مايان، على منشورها قائلة: "طب أنا عايزاه يقربلي وشوفي أنا هعمل في إيه ولما تشوفي أنا هعمل فيه ايه، مش هتخافي من راجل تاني ابدًا- نادية".


و تابعت: "اهداء إلى كل فتاة فقدت حياتها نتيجة للعنف والابتزاز".

كواليس من مسلسل “ساعته وتاريخه” 


أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه"
 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

 

كما يضم المسلسل نخبة من النجوم اللامعين، إلى جانب مواهب شابة تم اختيارها بعناية خلال تجربة كاستينج انتهت مؤخرًا، ويتولى المستشار بهاء المري الإشراف على الجوانب القانونية للعمل، بينما قدم محمود عزت بصمته الإبداعية في المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار.

 

مواعيد عرض مسلسل "ساعته وتاريخه"

يعرض مسلسل "ساعته وتاريخه" يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قنوات "dmc"، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويستند العمل إلى ملفات حقيقية من المحاكم المصرية، ليتم تقديمها في قالب درامي شيق ومثير.

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