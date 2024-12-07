خاص لـ "الفجر الفني" ريهام نبيل تكشف تفاصيل انضمامها لمسلسل "المداح 5" وتعد الجمهور بمفاجآت كبرى

أعلنت الفنانة ريهام نبيل في تصريح خاص لموقع الفجر الفني عن انضمامها رسميًا إلى طاقم عمل الجزء الخامس من المسلسل الشهير "المداح"، الذي يعد واحدًا من أنجح الأعمال الدرامية في السنوات الأخيرة، ويحقق نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي.

وقد أعربت ريهام عن حماسها الكبير للعمل في هذا المشروع الذي وصفته بأنه تجربة استثنائية ومختلفة في مشوارها الفني.

وقالت ريهام في تصريحات خاصة إن الدور الذي تجسده في الجزء الجديد يمثل تحديًا كبيرًا لها، مشيرة إلى أنه يحمل الكثير من الأبعاد النفسية والدرامية التي ستضيف بعدًا جديدًا للعمل.



وأضافت أنها تشعر بالفخر للتعاون مع المخرج المتميز أحمد سمير فرج، الذي وصفته بأنه من أهم المخرجين على الساحة الفنية .

وعن طبيعة دورها، رفضت ريهام الإفصاح عن أي تفاصيل، مؤكدة أنها ملتزمة بسرية العمل ، لكنها وعدت الجمهور بمفاجآت كبرى وشخصية ستثير جدلًا واسعًا بعد عرض الحلقات .











يذكر أن مسلسل "المداح" من بطولة النجم حمادة هلال، ويضم نخبة من نجوم الدراما، ويعد من أبرز الأعمال التي تجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق والرعب. ومن المقرر عرض الجزء الخامس في الموسم الرمضاني القادم، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا جديدًا يضاف إلى رصيد العمل وجميع المشاركين فيه.



والجدير بالذكر آخر أجزاء المسلسل كان بعنوان "المداح: أسطورة العودة"، وعرض في موسم رمضان 2024، من بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.