فيلم “الحريفة 2: الريمونتادا” يتخطى 10 مليون جنيهًا بإيرادات أمس

حقق فيلم “الحريفة 2: الريمونتادا” إيرادات كبيرة منذ عرضه في دور العرض السينمائية، حيث سجل أمس الجمعة الموافق 6 ديسمبر إيرادات يومية بلغت 10،118،788 جنيهًا، لترتفع بذلك إجمالي الإيرادات التي حققها منذ بداية عرضه إلى 21 مليون جنيهًا، يعكس هذا النجاح الكبير الإقبال الجماهيري، الذي يؤكد مكانة الفيلم بين أبرز الأعمال السينمائية الحالية.

"الحريفة 2: الريمونتادا"



هو الجزء الثاني من فيلم "الحريفة"، الذي يستكمل مسيرة النجاح الذي حققه الجزء الأول، تدور أحداث هذا الجزء حول فريق "الحريفة" بعد فوزهم ببطولة رياضية، حيث يقررون المضي قدمًا لتحقيق المزيد من الإنجازات. يدخل أعضاء الفريق عالم الجامعة لأول مرة، وينبهرون بحياتها وتحدياتها الجديدة. كما يشهد الفيلم انضمام شخصيات جديدة إلى الفريق، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة العمل مجموعة متميزة من الفنانين الشباب، وهم:

نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور، الطفلة ريما مصطفى، تم كتابة الفيلم بقلم إياد صالح، بينما قاد عملية الإخراج كريم سعد.