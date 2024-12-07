محافظ جنوب سيناء: نسب الإشغال السياحي في شرم الشيخ تصل لأعلى مستوياتها

أعلن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد مبارك، عن ارتفاع نسب الإشغال في فنادق شرم الشيخ خلال موسم احتفالات رأس السنة الميلادية، مؤكدًا أن العام الجاري شهد تطورًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي.

زيادة بنسبة 20% عن العام الماضي

وأوضح المحافظ خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، أن نسب إشغال الفنادق في شرم الشيخ ارتفعت بنسبة 20% عن العام الماضي، حيث سجلت نسبة 90% مقارنة بـ70% في العام السابق.

فنادق تسجل إشغالًا كاملًا بنسبة 100%

وأشار اللواء خالد مبارك إلى أن بعض الفنادق حققت إشغالًا كاملًا بنسبة 100%، مؤكدًا على الجهود المبذولة للترويج للسياحة المصرية على المستوى العالمي.

خطة لتطوير السياحة الأجنبية والخليجية

وفي ختام تصريحاته، أعرب محافظ جنوب سيناء عن أمله في زيادة الفعاليات والأحداث التي تساهم في جذب مزيد من السياح، خاصة من الأسواق الأجنبية والخليجية، لتعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا.