شذى تنضم لنجوم حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم في الأوبرا.. 18 ديسمبر

الفجر الفني
شذى ومحمد رحيم
شذى ومحمد رحيم

تشارك المطربة شذى في إحياء حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، الأربعاء 18 ديسمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وقالت شذى في تصريحات صحفية عن مشاركتها في الحفل: " إنها تواصلت مع القائمين على الحفل على رأسهم د. مدحت العدل، والشاعر فوزي إبراهيم، والمايسترو مصطفى حلمي للمشاركة في حفل تكريم الملحن الراحل، مؤكدة على حبها الكبير للملحن محمد رحيم، والذي تعاونت معه في أغنيتها الشهيرة "أنا قلبي داب" والتي تعتبرها من أهم الأغاني في مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى عدد من الأوبريتات الوطنية الناجحة.


و أشارت شذى إلى أن جميع النجوم المشاركين في الحفل يسعون لتقديم حدث موسيقي مميز يليق بالموسيقار الراحل وكل محبيه".

يذكر أن الموسيقار محمد رحيم، قد رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي، عن عمر ناهز 45 عاما، بعد أن ترك إرثًا فنيًا مثّل جسر ربط بين الأصالة والحداثة، ليصبح اسمه محفورًا في ذاكرة الفن العربي، وتقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، أعلنت دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين عن تنظيم حفل تكريم يليق بمكانته.

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