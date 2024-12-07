8 فبراير.. نجوى كرم تحيي حفلا في أمستردام

الفجر الفني
نجوي كرم
نجوي كرم

تستعد النجمة نجوي كرم لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في العاصمة الهولندية أمستردام، يوم 8 فبراير 2025.

وجاءت حفل نجوي كرم في أمستردام ضمن سلسلة حفلات عيد الحب لعام 2025، وأعلنت الشركة المنظمة عن طرح تذاكر الحفل قريبًا. 

أحدث أعمال نجوي كرم 

ومن ناحية اخري، تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء حفل غنائي لها، مع المطرب الشامي، في مدينة أبو ظبي الإماراتية، يوم 30 ديسمبر الجاري.

اخر اعمال الفنانة نجوى كرم 

وكان اخر اعمال الفنانة نجوى كرم هو كليب يحمل اسم “تعا نقعد”، من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع موسيقي هادي شرارة.

كلمات تعا نقعد

مافي حدا بحياتي

إذا ناوي عشي

إذا حاسس بشي

إذا قلبك بو شي

مافي حدا بحياتي

إذا ناوي عشي

تعا نقعد سوا

إذا حاسس بشي

إذا قلبك بو شي

أنا عندي الدوا

مافي حدا بحياتي

إذا ناوي عشي

تعا نقعد سوا

إذا حاسس بشي

إذا قلبك بو شي

أنا عندي الدوا.

ألبوم “كاريزما” لـ نجوي كرم 

وايضا طرحت نجوى كرم ألبوم “كاريزما” والذي تضمن 7 أغنيات منها أغنية "شغل موسيقى"، من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون، واغنية "مغرومة بحالي" من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي. 

وايضا أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب "من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وجاءت الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

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