وائل الفشني ينتهي من تصوير أغنية "دعوة أمي"

"دعوة أمي" احدث كليب لـ وائل الفشني

انتهى المطرب وائل الفشني من تصوير كليب جديد بعنوان "دعوة أمي"، اخراج وتصوير خالد فهمي وتوزيع وميكس وماستر Saleh Dexter، وتم تصويرها في العديد من الاماكن.

الأغنية من كلمات وألحان محمد عبد الوهاب، وإنتاج KO Production.، ومن المقرر طرحها على يوتيوب والمنصات الغنائية خلال الايام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من المراحل النهائية للاغنية.

وتعد الاغنية هى الاولى التي يقدمها وائل الفشني عن الام، كما تعتبر مأخوذة عن تجربة حقيقية للمطرب مدحت فهمي مع والدته.

وتقول بعض كلمات الاغنية:

ومهما يحصل مني

أرجوكي تكوني في أحضاني

هو كل الناس مش عارفة

القلب اللي رباني

مهما يحصل مني أرجوكي

تبعدي شيطاني

يا ست الكل أحبك

زي ما الرسول وصاني

تعد هذه الأغنية هى التعاون الثاني بين وائل الفشني ومدحت فهمي، بعد أن سبق وقدم الفشني أغنية "مش لاقيك" بمشاركة المطرب أسر زكي، من كلمات محمد عبد الوهاب، وألحان مؤمن، وانتاج مدحت فهمي.