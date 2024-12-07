"أنا ضيعت مستقبله".. شريف مدكور يكشف موقف طريف جمعه بـ عمر كمال

صرح الإعلامي شريف مدكور، في بودكاست “ع الرايق” إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه كثيرًا ما يحاول أن يروّق نفسه خلال تقديمه برنامجه، وأنه ينتظر أن تتحول الكاميرا عنه، حتى يرقص أثناء البرنامج لكي يحافظ على مزاج “رايق”.

وتابع:"عمر كمال يا حرام أنا ضيعت مستقبله" من خلال غناء عمر كمال لأغنية “لاست كريسميس” وقال إن هذه الأغنية نالت شهرة كبيرة وأن أداها في العديد من الحفلات في الخارج.

وقال شريف مدكور إنه استضاف عمر كمال في حلقة مخصصة لرأس السنة وهو يعلم أنه لا يعرف اللغة الإنجليزية، فسأله هل تعرف جورج مايكل فقال له لا، فسأله هل تعرف أغنية لاست كريسمس فقال لا، فكتب له كلمات الأغنية بالفرانكو أراب ووضعها على شاشة كبيرة في الاستديو وتدرب على غنائها فحظيت بنجاح كبير ومشاهدات عالية.