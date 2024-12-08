بالصور …ليلة رقص معاصر تبدأ أولى لياليها بمكتبة الإسكندرية

الفجر الفني
فعاليات ليلة رقص
فعاليات ليلة رقص معاصر

افتتحت مساء أمس السبت أولى فعاليات "ليلة رقص معاصر" في دورتها الثامنة بمكتبة الإسكندرية، بعد أن اختتمت فعالياتها بالقاهرة مساء الجمعة الماضي، وتمتد العروض حتى السابعة مساء اليوم الأحد، بالتعاون مع مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.

تفاصيل العرض

 

وتقدم "ليلة رقص معاصر" بمدينة الإسكندرية برنامج عروض الإقامات الفنية، وهم 5 عروض رقص نتاج إقامة فنية لمصممي حركة من مصر ومن خارجها، بالإضافة إلى فيلمين رقص قصيرين. وتضمنت عروض اليوم الأول 3 عروض بعنوان "هذيان مؤقت، وريترو " من تصميم وأداء أحمد غريب من مصر، و"صور" من تصميم مايكل كاستالان ومود بوكينماير من فرنسا، بالإضافة إلى الفيلمين المصريين "قدر" من إخراج نور قورة، و" الحياة باللون الأسود" من إخراج فاطمة محمد " قطقوطة".

 

عروض اليوم

 

أما برنامج عروض اليوم فيتضمن عروض "دراسة في الصمود" من إخراج توماسو بيترولو من المملكة المتحدة، وعرض "ما بين" من إخراج تشون تشان من ألمانيا، و"يقظة" من أداء وإخراج مؤمن نبيل من مصر.

 

تفاصيل “ليلة رقص معاصر”

 

يذكر أن ليلة رقص معاصر انطلقت فعالياتها بالقاهرة 26 نوفمبر الماضي، وتختتم في 12 ديسمبر الجاري  بمحافظة المنيا.

 

 

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