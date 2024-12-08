كندة علوش تعلن شفائها التام من مرض السرطان.. تفاصيل

أعلنت الفنانة كندة علوش تعافيها التام من مرض السرطان، بعد رحلة طويلة مع الأدوية والمتابعات الطبية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت كندة علوش صورة لها وعلقت عليها قائلة:" اليوم أعلن شفائي التام من السرطان.. باركولي 8/12/2024".

منشور كندة علوش

تفاصيل إصابة كندة علوش بالسرطان

والجدير بالذكر أنه قد أعلنت كندة علوش عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال لقاء تلفزيوني سابق لها، حيث تحدثت عن بداية معرفتها خبر إصابتها بمرض السرطان، قائلة:" أول ما عرفت إن عندي الموضوع ده، الله أعطاني إحساس إني أعالج الموضوع لحالي، وحسيت إن مشاركة ناس كتير سواء أصدقاء أو جمهور تشتيت مش قادرة عليه".

وأضافت: "عايزة أقول لكل أم وسيدة وامرأة تمر بهذا الموضوع إنت قوية، الله عاطيكي قوة ما ممكن تتخيليها، وإذا قدرتي تتقبلي الموضوع بإيجابية وحب ورضا راح تعدي منها دون خوف".

وتابعت: "طبعا كان معي زوجي وأسرتي وأهلي والأصدقاء، لكن حسيت إذا مشيت الطريق لحالي راح أكون أكتر تركيز وأتعلم من التجربة".



آخر أعمال كندة علوش

ويذكر أن آخر أعمال كندة علوش مسلسل “ستات بيت المعادي”، والمسلسل من بطولة: إنجي المقدم، ميرهان حسين، نهال كمال المهدي، أحمد وفيق، صبري فواز، وتدور احداث مُسلسل "ستات بيت المعادي" حول ثلاث نساء متزوجات في منزلٍ واحد ضمن فترات زمنية مختلفة ومتباعدة، ويجمع بينهن قاسم مشترك واحد هو اضطرارهن إلى اتخاذ قرارات مصيرية متشابهة بهدف التغلب على التحديات والمتاعب التي تواجه حياتهن الزوجية.