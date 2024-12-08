بالصور.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة مع أمير المصري ومحمد فراج

قام الفنان نور النبوي بـ أداء مناسك العمرة وظهر رفقة الفنان محمد فراج، والفنان أمير المصري من أمام الكعبة المشرفة.

نور النبوي يؤدي مناسك العمرة

ونشر نور مجموعة صور، رفقة زملائه وهم يرتدون ملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، معلقًا: "ربنا يديمها..الحمد لله".

آخر أعمال نور النبوي

وكان آخر أعمال نور النبوي بطولة فيلم "الحريفة 2.. الريمونتادا"، وشاركه البطولة كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، والذي تدور أحداثه حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.

وأيضا مسلسل 6 شهور الذي يعد البطولة الأولى المطلقة للفنان نور خالد النبوي المطلقة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية المكونة من 10 حلقات، ويشارك في المسلسل عدد من الفنانين، منهم نور النبوي ونور إيهاب ومراد مكرم ومجدي بدري ومحمد عبد العظيم، والمسلسل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي، وإنتاج شركة أروما.

كما شارك في مسلسل إمبراطورية ميم، وهو من بطولة والده خالد النبوي إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: حلا شيحة، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، ودارت أحداث المسلسل حول أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.