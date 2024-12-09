حصاد 2024: نجمات الفن في "جروب الماميز".. جميلة عوض وكارمن سليمان وريم سامي تتصدر المشهد تقرير

عام 2024 كان مليئًا بالمفاجآت السعيدة في الوسط الفني، حيث شهد دخول عدد كبير من النجمات إلى "جروب الماميز"، ليصبحن حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. حمل هؤلاء النجمات كان مناسبة للاحتفال بالحب والعائلة، كما أظهر جانبًا جديدًا من شخصياتهن الملهمة.

ويبرز جريدة وموقع الفجر في هذا التقرير عن نجوم يستعدون الدخول إلى جروب الماميز

جميلة عوض: الأمومة لأول مرة

كانت جميلة عوض، التي عُرفت بأدوارها المميزة في السينما والدراما المصرية، من أبرز النجمات اللواتي أعلنّ عن حملهن هذا العام. جميلة شاركت جمهورها الخبر السعيد عبر صورة لطيفة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل، حيث ظهرت بابتسامة عريضة وهي تحتضن بطنها المنتفخ، مع تعليق: "فصل جديد من الحب يبدأ!".

كابوس التوقعات ينتهي: كارمن سليمان تنتظر مولودها الثاني

المطربة كارمن سليمان، الحائزة على لقب "Arab Idol"، فاجأت جمهورها بإعلان حملها الثاني خلال حفلة موسيقية كبيرة. كارمن قالت إنها تشعر بالحماسة لرؤية العائلة تكبر، خاصة مع دعم زوجها الملحن مصطفى جاد.

ريم سامي: البداية الجديدة في الأمومة

ريم سامي، التي لمع نجمها مؤخرًا في مجال التمثيل، انضمت إلى قائمة النجمات الحوامل في 2024. ريم أكدت الخبر بصورة أنيقة على حسابها الرسمي، حيث ظهرت بفستان أبيض وهي تحمل باقة من الزهور.

سلمى أبو ضيف تكسر التوقعات

لم يكن إعلان سلمى أبو ضيف عن حملها مجرد خبر عادي؛ فقد جاءت المفاجأة خلال مهرجان سينمائي كبير، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بفستان فضي أبرز بطنها الصغير. سلمى أكدت أنها سعيدة بهذه المرحلة الجديدة في حياتها، ووجهت الشكر لجمهورها على دعمه المستمر.







ردود أفعال الجمهور

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الأخبار، معبرين عن فرحتهم ودعمهم للنجمات. كانت وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالتعليقات والمباركات، حيث رأى البعض أن هذه الخطوة تضيف لمسة إنسانية وحميمية للنجمات اللواتي ما دام عرفن بإطلالاتهن الساحرة وأعمالهن المميزة.

الخلاصة

عام 2024 كان عامًا استثنائيًا بالنسبة للنجمات العربيات، حيث جمع بين النجاح المهني والسعادة الشخصية. دخولهن إلى عالم الأمومة يضيف بعدًا جديدًا لمسيرتهن، ويعزز من قربهن لجمهورهن الذي ينتظر المزيد من أخبارهن السعيدة.