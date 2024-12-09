هند عاكف:“الناس فاكراني عايزة أعمل تريند.. ومقولتش عايزة أتجوز كريم عبد العزيز”

نفت الفنانة هند عاكف شائعة رغبتها في الزواج من الفنان كريم عبد العزيز، مؤكدة أن تصريحاتها أُسيء تفسيرها، جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج “قعدة صفا” الذي تقدمه الفنانة صفاء جلال على قناة Ten.

ابرز تصريحات هند عاكف

وقالت هند: “والله أنا ما ليا ذنب في الموضوع ده، كنت في حفل ختام مهرجان السينما الفرانكوفونية، وسألني بعض الصحفيين والمواقع عن النجم الذي أحب أن أشاركه عملًا رومانسيًا، فقلت كريم عبد العزيز لأنه يجيد أدوار الرومانسية ببراعة.

وذكرت هند أفلامه الجميلة مع منى زكي ومنة شلبي وغيرهم، مضيفة:“كمان الفنان أحمد عز، لكن أبدًا ما قلت عايزة أتجوز كريم عبد العزيز”.

وأضافت: “الناس بتفتكر إن هند عاكف هي اللي عايزة تعمل تريند، لكن ده كلام غير صحيح. أنا لم أدلِ بأي تصريح يثبت هذا، وكل ما قيل مجرد محاولات لإثارة الجدل”.

هند أكدت احترامها لكل زملائها في الوسط الفني، مشيرة إلى أن التركيز على الإثارة أصبح سمة لبعض المنصات لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.