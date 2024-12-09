انتهاء تصوير مسلسل "رقم سري" لياسمين رئيس وصدقي صخر

الفجر الفني
رقم سري
رقم سري

انتهت النجمة ياسمين رئيس والنجم صدقي صخر من تصوير مسلسل  "رقم سري"، الذي يذاع في الوقت الحالي على قناة dmc  ومنصة watch it الإلكترونية، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

رقم سري 


مسلسل "رقم سري" من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، وتدور أحداثه حول الذكاء الاصطناعي.

 

الهنا اللي أنا فيه 

 


وفي سياق آخر، يعرض لياسمين رئيس يوم 18 ديسمبر فيلم الهنا اللي أنا فيه، ويضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
ويعرض لصدقي صخر في الوقت الحالي الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي، الذي يستضيف فيه عدد كبير من النجوم متخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعية، ومن أبرزهم: أشرف عبد الباقي وفيفي عبده وغيرهم.

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