تكريم بشرى في الدورة العاشرة لــ "مهرجان هرم الإبداع الدولي "

25 ديسمير تكريم بشري في الدورة العاشرة لــ "مهرجان هرم الابداع الدولى

أعلنت اللجنة العليا "لمهرجان هرم الابداع الدولى عن تكريم الفنانة بشري في الدورة العاشرة يوم 25 ديسمبر الجاري.

وأعلنت اللجنة الفنية عن تكريم الفنانة حورية فرغلي، الفنانة بشري، السيناريست أميره الزيات الزيات راجل الأعمال هاني الشيخ، الإعلامية دعاء مجدي، المستشار خالد المأربي الرئيس الشرفي من المملكة العربية السعودية، الخبير الفني محمد احمد طه، يوسف نبيل لوندي، الخبير الفني محمد احمد طه، الاعلامى محمد احمد يونس، دكتورة ولاء سامي لبيا، نجوي فؤاد هريدي عبد القادر، المستشار عمرو منصور، النائية سناء أنور برغش، محمد نبيل البيومي، محمد محمد نبيل البيومي.

والقيادية الاء إسماعيل بسيوني، عبدالحفيظ محمد عبد القادر، كابتن رمزي عياش، كابتن فاروق احمد، دكتور مهندس/ عادل فهيم، مهندس احمد علي عبدالحليم، مهندس معماري حر احمد علي، الإعلامية/سهام سراج، راغده صبري حافظ فنانه تشكلية، المستشاره ايمان جمال عبد الباسط، د.چيلان غنيم محمد، الإعلامية نيدا ابو زريق، البلوجر فارس ايمن، البلوجر ايمان محمد سيف، هانى كمال سعيد محمد وكيل وزارة الثقافة، ثروت محمد رشاد نور الدين

نقيب معلمين شمال القاهرة، خالد عبده مديرعام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، د. محمد صلاح محمد مدير عام إدارة غرب القاهرة، الدكتور محمد عبد التواب عبد المولى وكيل وزارة التربية والتعليم، المخرج فادي سعد مسعد.

و الإعلامية لمياء الحكيم، رباب محمد إبراهيم، أسماء الجلالي، كابتن اسلام أحمد ابراهيم، المعلمة هناء علي زكي علي، مصور المشاهير حسن الصاوي، احمد كمال عبد المنعم، دكتورة نورا خالد محمد، دكتور مهندس وليد فرج عمران، رانيا الثابتي، د. هبة صبحي عمر، د. منار السيد محمد، د منى حارس محمد عبد الرحمن، د. شيماء محمود أحمد، د. سمر صبري، كابتن عبدالوهاب عبد اللطيف، دكتوره نعمت محمد السعيد، الدكتور مينا صفوت صبري كمال، الدكتور شادي عبد الستار محمد المستشار وليد الفولي، دكتوره إيمان العتيق على السيد، نهى محمود رشدي، فروزان شعبان محمد الجسمي، دكتوره امل بكر، مصممة الأزياء ايناس محمد عبد الحميد رشوان، دكتورة حنان الأمين محمود.



بلوجر حسن عطالله، الاعلامى أحمد البدوي، السفير دكتور خالد الزغبي، بلوجر محمد النجار، الدكتور أحمد منصور حقوي، الدكتور هيثم الحقوي، محمد السعدي أبو المعارف ممثل صاعد، كابتن سيف المصري، راجل الأعمال إبراهيم سيد حسانين، رجل الأعمال إبراهيم صلاح القطوري، دكتور مصطفي فرج محمد المخرج عبدالحكيم التونسي، ملاك صفوت، المستشار الاعلامي فوزي آل حيدر، أنمار بن خالد الماربي، دكتور أحمد حمزاوي طبيب جراحة الوجة والفكين.

وكشف الدكتور أحمد يسري رئيس المهرجان عن تكريم نجوم الفن والثقافة والاعلام ومقدمي المحتوي علي مواقع التواصل الاجتماعي في الدورة العاشرة وإختيار الاعمال الناجحه والمميزه التي عرضت في موسم رمضان الماضي والاعمال السينمائية التي عرضت في الفترة الماضية ولأول مرة سوف يتم اختبار الأعمال المسرحية التي عرضت في عام 2024.

وقال الدكتور أحمد يسرى فى تصريحات صحفيه الدورة العاشرة للمهرجان تحمل

مفاجآت متنوعة ورائعة سوف يسدل الستار في جمهورية مصر العربية وتحديدًا العاصمة القاهرة أم الفعاليات والمؤتمرات، انطلاق أقوى حدث في الشرق الأوسط مهرجان هرم الإبداع الدولي في نسخته العاشرة لهذا العام، والذي سيقام في شهر ديسمبر الجاري.

وأشار الدكنور أحمد يسرى أن المهرجان يتضمن حفل تكريم أهم ١٠٠ شخصية عربية مؤثرة على مستوى الوطن العربي بمشاركة ١٥ دولة عربية بحضور ضيوف الشرف من كبار الشخصيات والسفراء العرب، وسط تواجد نخبة من الإعلاميين المميزين لأجل تغطية ودعم هذا الموسم الرائع.

وأكد الدكتور أحمد يسرى بأن النسخة العاشرة لهذا الحدث سوف تكون مختلفة عن السنوات السابقة وذلك في اختيار الشخصيات البارزة الذين يمثلون بلدهم وبما يحقق أهدافه الناجحة ومميزة في دعم طلاب البحث العلمي في مصر وخارجها بتقديم الدعم الكامل في مجال التعليم، بحضور سفراء الوطن العربي من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية تونس، برعاية وتشريف سعادة المستشار خالد المأربي ودعوة الضيوف من المملكة العربية السعودية للتكريم والذي يقدم ما هو مميز ومشرف في العالم العربي