كندة علوش تدعو لسوريا: "الله يحمي بلدي من الفوضى والتقسيم"

نشرت النجمة كندة علوش عبر حسابها الشخصي على إنستجرام دعاء لبلدها سوريا، حيث أكدت على أمنياتها بالحماية والسلام لسوريا في ظل التغيرات السياسية الحالية، وكتبت في ستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام: "الله يحمي بلدي سوريا من الفوضى والتقسيم والفتنة والطائفية، وعمليات التخريب، الله يحمي أهل بلدي من كل شر ويكمل فرحتهم ويحفظ أمنهم يارب قولوا أمين".

منشور الفنانة كندة علوش عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

وفي سياق متصل، أعلنت النجمة كندة علوش شفائها التام من مرض السرطان بعد رحلة علاجية طويلة، وشاركت صورة عبر حسابها على إنستجرام، حيث كتبت: "اليوم أعلن شفائي التام من السرطان.. باركولي"، وقد تفاعل عدد كبير من متابعيها والنجوم مع الخبر، حيث هنأها النجم آسر ياسين وعدد من النجوم بمناسبة شفائها.

الفنانة كندة علوش



في يونيو الماضي، فاجأت النجمة كندة علوش جمهورها بإعلان إصابتها بسرطان الثدي خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على اليوتيوب، وقد تصدرت كندة التريند بعد حديثها المؤثر عن رحلتها مع المرض، حيث تحدثت عن تجربتها بتفاصيلها، مما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها ورفعت وعيًا كبيرًا حول الموضوع.