شيماء سيف تشيد بمحمد سامي: “أعظم مخرج في الدنيا”

أعربت الفنانة شيماء سيف عن إعجابها الكبير بالمخرج محمد سامي، حيث تحدثت عنه في تصريحات صحفية، قائلة: "حبيب قلبي، وسعدت إننا اشتغلنا مع بعض في "إش إش"، واكتسبت كتير منه، لأنه بيهتم بكل التفاصيل وحافظ الأسكريبت.. ربنا يحميه".

كما أشارت شيماء إلى أن التعاون مع محمد سامي يمثل تجربة فريدة ومميزة بالنسبة لها، مؤكدة أن أسلوبه الإخراجي يضيف لمسة خاصة لأي عمل يشارك فيه، ويبرز قدرات الممثلين بشكل لافت.

يذكر أن محمد سامي حقق نجاحات متتالية في الفترة الأخيرة من خلال أعمال درامية وسينمائية لاقت استحسان الجمهور والنقاد، ما جعله واحدًا من أبرز الأسماء في الساحة الفنية.

آخر أعمال الفنانة شيماء سيف

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال شيماء سيف مسلسل "فراولة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2024، وبطولة كلا من نيللى كريم، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على.

أحداث مسلسل "فراولة"

و تدور أحداث مسلسل "فراولة" في إطار كوميدي درامي تشويقي حول فريال الشهيرة بفراولة التي تعمل في شركة عقارات، وتنجح في إتمام عملية بيع لعميل صيني يعمل في الطاقة الحيوية، وتشتهر فراولة على السوشيال ميديا بعد إنقاذها لسيدة من الانتحار، فترغب سامية في الاستعانة بفراولة لعمل ترند جديد.