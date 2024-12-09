"فاهم ذوق الجمهور".. يسرا تعبر عن إعجابها بالمخرج محمد سامي

"فاهم ذوق الجمهور".. يسرا تعبر عن إعجابها بالمخرج محمد سامي

الفجر الفني
النجمة يسرا
النجمة يسرا

أعربت النجمة يسرا عن إعجابها الكبير بالمخرج محمد سامي، مشيرة إلى قدرته الفريدة على فهم ذوق الجمهور وتقديم أعمال تلبي توقعاتهم، وجاءت تصريحات يسرا خلال حديثها عن دور سامي في تطوير الدراما المصرية وأثره الواضح في نجاح العديد من الأعمال.

 

حيث قالت يسرا: "مخرج من الشباب الواعدين اللي بيعملوا حاجة مختلفة.. له طعم ومذاق خاص، وهو مخرج كبير".

 

كما أكدت يسرا أن محمد سامي يمتلك رؤية إخراجية استثنائية تمكّنه من مزج عناصر التشويق والإثارة بأسلوب يعكس احتياجات الجمهور، مما يجعله من أبرز المخرجين في الوقت الحالي.

 

يذكر أن محمد سامي حقق نجاحات كبيرة من خلال أعماله الأخيرة، التي حظيت بإشادة واسعة وتركت بصمة قوية في الساحة الفنية.

 

آخر أعمال الفنانة يسرا

و يذكر أن آخر أعمال يسرا، مسلسل "روز وليلى" الذي تدور أحداثه حول محققتين خاصتين على وشك الإفلاس، تتورطان مع عصابة خطيرة عن طريق الخطأ، وتبدآن في مهمة للكشف عمليتها المخالفة للقانون، وتتوالى الأحداث، وشارك في بطولة العمل نيللي كريم، يسرا، أحمد وفيق، تيام قمر، أمل رزق، عارفة عبد الرسول، فادي خفاجة، إبراهيم السمان، وغيرهم من الفنانين ومسلسل "روز وليلى" من تأليف: كريس كول، وإخراج: أدريان شيرجولد.

 

و شاركت آيضا في فيلم "شقو"، الذي تدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة وذلك في إطار حركي تشويقي كوميدي، ويضم الفيلم في دور البطولة كلًا من: عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا، وليد فواز، أحمد فهمي، محمد جمعة، جميل برسوم، حنان يوسف، محمود الليثي، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

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