هيفاء وهبي تعبر عن إعجابها بإليسا عقب أغنية "حبك متل بيروت".. والأخيرة ترد



أعربت النجمة هيفاء وهبي عن إعجابها الكبير بأغنية “حبك متل بيروت” التي أصدرتها الفنانة إليسا مؤخرًا، ووصفتها بأنها عمل فني مليء بالإحساس يعكس عمق الحب والحنين للعاصمة اللبنانية، وشاركت هيفاء مشاعرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"،موجهة رسالة دعم لإليسا ومشيدة برقي اختياراتها الفنية، قائلة فيها: "ما في متلك ولا متل حب بيروت ولا لبنان كله.. مبروك حبيبتي إليسا".

من جانبها، ردت إليسا بتغريدة عبر حسابها، أعربت فيها عن امتنانها لكلمات هيفاء، مشيدة بزمالتهما الفنية وصداقتهما الطويلة، وأضافت: “حبيبة قلبي كتير مبسوطة بكلامك، لبنان هو الجمال، وكل واحد فينا جزء منه، وأنتي أحلى مثال لهذا الجمال".

كما يذكر أن أغنية “حبك متل بيروت” حققت نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها، حيث حصدت ملايين المشاهدات وتصدرت قوائم الأكثر استماعًا على مختلف المنصات

الموسيقية.

تفاصيل أغنية "حبك متل بيروت"

أغنية "حبك متل بيروت" من كلمات وألحان جان نخول، شارك في التلحين محمد بشار، توزيع جيمي حداد، تسجيل ميكس وماستر إيلي بربر.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:





حبك متل بيروت

شمس وسماء وشطوط مضوية

لحظة سعادة وبتأثر فيا

حلم الطفوله اللي بعده عم يكبر

حبك متل بيروت كل ما أحنله أحبه زيادة

كل ما لقيته بلاقي السعادة

وكل ما بعاني عم حبه اكتر

حبك متل بيروت متل شي حكاية ع المينا

مطرح ما كنا ونسينا بكل خطوة

إذا نشعر تغربنا وجينا

حبك متل بيروت

متل حكاية بحرية فيها حكاية سرية

نسمة هوا ربيعي توعي سحر الهوا فيّ

حبك مثل بيروت

حبك متل ها الأرض القوية

حبك مدينة حلوة بعيناي

عطرها تاريخ ومجدها إني

حبك متل بيروت متل شي حكاية ع المينا

مطرح ما كنا ونسينا بكل خطوة

إذا نشعر تغربنا وجينا

حبك متل بيروت

متل حكاية بحرية فيها حكاية سرية

نسمة هوا ربيعي توعي سحر الهوا فيّ

حبك ساحات سمعت أغانينا

بسحر الميلاد وجمعة أهالينا

بخيمة التقينا فيها بالصدفة

فطرنا وسهرنا وضوت ليالينا

حبك متل بيروت

كل ما انكسر فيها القلب مرة

ترجع قوية وبتبقى حرة

حبك مثل مدينة محمية حرة بيروت

ومتلا أنا بحب الحرية