بإطلالة كاجوال.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة كارولين عزمي، جمهورها و متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة كارولين عزمي



و ارتدت كارولين، سوت باللون الأسود و وضعت شنطة باللون الأسود حول خصرها لتعطي إطلالتها مزيد من الحيوية، و أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، و تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بطريقة جذابة.

كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

و يذكر أن كارولين عزمي، ستشارك ضمن السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "فهد البطل" الذي يعد من بطولة الفنان أحمد العوضي و العمل من تأليف محمود حمدان، و إخراج محمد عبد السلام.



آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي الفنية، هو مسلسل "حق عرب"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"





وشارك في مسلسل حق عرب نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد العوضي وهم: رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي خليل، دينا فؤاد، دينا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج إسماعيل فاروق.