بالأسود الأنيق.. إيمان العاصي تبهر جمهورها بإطلالتها الساحرة في أحدث ظهور لها

الفجر الفني
الفنانة إيمان العاصي
الفنانة إيمان العاصي

 

 

شاركت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها و متابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، خلال تكريمها بجائزة أفضل ممثلة لعام 2024 عن دورها في مسلسل "برغم القانون"، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

 

إطلالة الفنانة إيمان العاصي

تألقت إيمان، بفستان صك باللون الأسود و يتميز بقصة الكب، حيث كان جذابًا و يليق بها، و أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها و وضعت أحمد شفاه باللون البني حيث كان هادئًا و أنيقًا، و أعتمدت على تسريحة الشعر الويڤي الذي تركته منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة.

الفنانة إيمان العاصي

و علق إيمان العاصي، على منشورها قائلة: "شكرًا للجمهور الكبير شكرًا من قلبي، جائزة أفضل ممثلة 2024 عن مسلسل برغم القانون".

 


أحداث مسلسل "برغم القانون" 
 

 


يدور مسلسل "برغم القانون" في دراما إجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

 


أبطال و صناع مسلسل "برغم القانون"

مسلسل “برغم القانون”  بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

أبرز أعمال ايمان العاصي أحدث إطلالاتها إيمان العاصي أحدث ظهور للفنانة إيمان العاصي الفنان محمد القس إيمان العاصي كرهت محمد القس بسبب الدور محمد القس عن برغم القانون أقنعت نفسي اللي بعمله صح وأنا بمثل والناس كانت بتقولي بكرهك في الشارع أبطال مسلسل برغم القانون

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