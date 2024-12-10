خاص ...ياسمين رحمي لموقع الفجر الفني أتطلع لغزو دراما رمضان 2025 وأحقق التفوق الصحي باليوغا

الفجر الفني
ياسمين رحمي
ياسمين رحمي

 

صرحت الفنانة ياسمين رحمي خلال لقائه لموقع الفجر الفني حول أمنياتها للعام 2025 قائلة: "لديّ العديد من الأمنيات التي أسعى لتحقيقها. على الصعيد الفني، أركز حاليًا على الحصول على فرص عمل مميزة خلال الفترة المقبلة، وخاصة خلال موسم رمضان. أما على الصعيد الصحي، فقد بدأت ممارسة الرياضة في الجيم وأطمح لتعلم اليوغا لتحسين مرونة جسمي، وأسعى لتحقيق التفوق في هذا المجال أيضًا."

وعن رؤيتها لمستقبل الفن العربي في العام الجديد، أضافت ياسمين: "أرى أن مستقبل الفن العربي في تقدم مزدهر. الدول العربية أصبحت تتجه نحو إنتاجات ضخمة ومشتركة، خاصة مع مصر، مما يساهم في تطور الصناعة وزيادة المنافسة. أعتقد أننا كعرب قادرون على منافسة الدول الغربية في هذا المجال."

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