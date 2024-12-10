خاص… "أحمد زعيم يكشف للفجر الفني أمنيته لعام 2025: بين الشكر لله والدعاء لمصر"

شارك الفنان أحمد زعيم أفكاره حول العام الجديد وأمنيته لعام 2025 في لقاء خاص لموقع الفجر الفني بدأ حديثه قائلاً:"كل سنة ومصر وكل العرب بخير، وربنا يجعلها سنة سعيدة على الجميع."

وعندما سُئل عن أمنية لم يُصرّح بها من قبل، أوضح:

"أنا دايماً بشوف إن ربنا نعمه وفضله كتير عليّا. يمكن بالعكس، كل أماني الماضي اتحققت لي في الحاضر الحمد لله."

وحول فكرة التضحية بشيء ثمين لتحقيق أمنية العام الجديد، قال:

"كل اللي ربنا أنعم عليّا بيه غالي وثمين، ما ينفعش أستغنى عنه أو أضحي بيه. بس ربنا يديم النعم دي عليّا، دي أمنيتي وبس."

أما عن طموحاته لعام 2025، أوضح أن أمانيه على الصعيد المهني تتلخص في تحقيق المزيد من النجاح والاستمرارية. لكنه عبّر عن أمنية أكبر تتعلق بوطنه:

"أتمنى مصر تفضل بخير، واقفة وصامدة رغم الأحداث والتوتر السياسي في المنطقة. طول ما مصر بخير، أولادنا وأهلنا وناسنا بخير."

حديث أحمد زعيم يعكس امتزاج الطموحات الشخصية بحبه للوطن، مع التركيز على الامتنان لما تحقق والدعاء لمستقبل أفضل.