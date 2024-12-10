"الطلاق الأول بيكون فيه صراعات".. بسمة بوسيل تكشف عن تفاصيل انفصالها

كشفت الفنانة بسمة بوسيل، طليقة النجم تامر حسني تفاصيل عن حياتها الشخصية وخاصةً عن تجربة الطلاق، وصعوباتها في البداية، مشيرة أن يسعى كل طرف أن يثبت أنه على صواب ومعه الحق، وربما يحاول أحد الأطراف أن يثبت أنه الضحية.

وقالت بسمة بوسيل، في تصريحاتها لـ«"لملز"، عن تجربة الطلاق: “الطلاق في الأول بيكون فيه صراعات كتير، لأن كل واحد بيبقى عايز يثبته إن هو الصح”.

وتابعت: “وده الطبيعي، بس الأهالي اللي بجد بيحبوا أولادهم أوي لما بيهدوا بيفكروا في مصلحة أولادهم وبس، وتامر شخص عنده ولاده أهم حاجة وأنا نفس الحاجة”.