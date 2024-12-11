رنا سماحة تعلن تعرض نجلها لوعكة صحية شديدة.. تعرف على التفاصيل

الفجر الفني
رنا سماحة
رنا سماحة

كشفت الفنانة رنا سماحة، عن تعرض نجلها "مالك" لوعكة صحية شديدة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشرت رنا صورة لنجلها عبر خاصية "الاستوري"، وعلقت عليها، قائلة: "ربنا يشفيك يا حياتي، الفيروس المرة دي صعب خلوا بالكم من نفسكم ومن ولادكم ربنا يحفظنا جميعًا".

 

منشور رنا سماحة

 

نبذة عن رنا سماحة

 

ويذكر أن رنا سماحة تحظى بجمهور عريض منذ انطلاقتها الفنية، حيث اشتهرت بصوتها العذب وأعمالها الغنائية المميزة، وقدمت أكثر من عمل غنائي ناجح، إلى جانب مشاركتها في عدد من الأعمال التمثيلية.

 

آخر أعمال رنا سماحة


 
والجدير بالذكر أن آخر أعمال رنا سماحة مسرحية العيال فهمت،المسرحية من إخراج شادي سرور، وإنتاج البيت الفني للمسرح "المسرح الكوميدي" الذي يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي  والتي حازت على إعجاب الجمهور.

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