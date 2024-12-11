رمضان 2025.. كل ماتريد معرفته عن مسلسل "الحلانجي" لـ محمد رجب

تعاقد الفنان محمد رجب، في الفترة الماضية، على عمل درامي جديد، يحمل اسم "الحلانجي"، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025، وفي ضوء ذلك يعرض لكم "الفجر الفني" التفاصيل الكاملة لمسلسل "الحلانجي".

محمد رجب

أبطال وصناع مسلسل "الحلانجي"

ويشارك في مسلسل الحلانجي: محمد رجب، محمود قابيل، أيتن عامر، عبير صبري، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، دانا حلبي، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والعمل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

أحداث مسلسل "الحلانجي"

ويقدم محمد رجب خلال الأحداث شخصية نصاب يدعي طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه، والمسلسل مكون من 30 حلقة، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت.

اخر اعمال محمد رجب

ويذكر أن اخر اعمال محمد رجب الفنية، هو من خلال مشاركته في مسلسل “الحشاشين” بطولة كريم عبدالعزيز، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بظهوره ضيف شرف ضمن الأحداث.

تفاصيل مسلسل “الحشاشين”

و المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، وجسد رجب بالعمل شخصية أمير قلعة ألموت، والذي طرده حسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي، ويشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب وأمينة خليل وشيري عادل وحسن مالك، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.