محمد الشرنوبي يحاول قتل والده ضمن أحداث مسلسل "إش إش"

يشارك الفنان محمد الشرنوبي في مسلسل “إش إش” بطولة مي عمر والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

تفاصيل شخصية محمد الشرنوبي

ويجسد الشرنوبي دور ابن الفنان ماجد المصري ويحاول قتله وذلك ليتخلص منه قبل زواجه من إش إش التي يحبها ويريد الزواج منها.

تفاصيل مسلسل “إش إش”

مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري ودينا وإدوارد وانتصار وطارق النهري، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي، ويجسد ماجد المصري شخصية معلم يريد الزواج من الراقصة "إش إش" مي عمر ولكنها ترفض، ومن هنا تتصاعد المشاكل وتدور أحداث المسلسل حول "إش إش" والمفارقات والصعوبات التي تتعرض لها هي ووالدها.