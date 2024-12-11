محمد الشرنوبي يحاول قتل والده ضمن أحداث مسلسل "إش إش"

الفجر الفني
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

يشارك الفنان محمد الشرنوبي في مسلسل “إش إش” بطولة مي عمر والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

تفاصيل شخصية محمد الشرنوبي

 

ويجسد الشرنوبي دور ابن الفنان ماجد المصري ويحاول قتله وذلك ليتخلص منه قبل زواجه من إش إش التي يحبها ويريد الزواج منها.

تفاصيل مسلسل “إش إش”

 

مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري ودينا وإدوارد وانتصار وطارق النهري، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي، ويجسد ماجد المصري شخصية معلم يريد الزواج من الراقصة "إش إش" مي عمر ولكنها ترفض، ومن هنا تتصاعد المشاكل وتدور أحداث المسلسل حول "إش إش" والمفارقات والصعوبات التي تتعرض لها هي ووالدها.

ابن الفنان ماجد المصري الفنان محمد الشرنوبي الفنان ماجد المصري بطولة مي عمر إيهاب فهمي مسلسل إش إش محمد سامي محمد الشرنوبى ماجد المصري

مواد متعلقة

مي عمر تتألق في حفل يانجو بلاي وتستعد لرمضان 2025 بمسلسل "إش إش"

الأكثر قراءة

عاجل - رئيس الوزراء: نهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - سوريا ما بعد بشار الأسد.. خريطة النفوذ الجديدة تكشف عن سيناريو صادم للسوريين والمنطقة

عاجل.. الاتحاد الاسباني يعلن إيقاف هانز فليك

عاجل - الحكومة: المتهرب من كشف تعاطي المخدرات كمن ثبتت إيجابية عينة تعاطيه

تعرف على موعد عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل "ساعته وتاريخه"

محمد صلاح: حلمي طولان الأفضل لخلافه جوميز داخل الزمالك

قرارات اتحاد الكرة في أول اجتماع له