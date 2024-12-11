من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي فيلم لأول مرة بدور العرض في بداية 2025

كشفت هوليوود فيلم عن قرب الانتهاء من إنتاج أحدث أعمالها، فيلم لأول مرة الذي تم تصويره ويجري العمل على المراحل النهائية من المونتاج تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية في مطلع العام المقبل 2025.

تفاصيل فيلم تارا عماد وعمر الشناوي

وقد كشفت عن صور كواليس التصوير وفيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس، وهو من تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

اخر اعمال تارا عماد

وكان اخر اعمال تارا عماد هو مسلسل جودر، بطولة النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

اخر اعمال عمر الشناوي

وكان اخر اعمال عمر الشناوي هو مسلسل الوصفة السحرية الذي دارات احداثه في إطار دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك، يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم دون توقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ "دينا" على إثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

كما شارك في مسلسل الحشاشين، بطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، أحمد عيد، سارة الشامي، عمر الشناوي، أحمد عبدالوهاب، وعدد آخر كبير من الفنانين بالإضافة لضيوف الشرف من بينهم أمينة خليل، وهو من اخراج بيتر ميمي وتأليف عبدالرحيم كمال.