مجدي الهواري يعلن بدء تحضيرات قصة "عزيزة بنت إبليس" من القصة الكاملة

الفجر الفني
القصة الكاملة
القصة الكاملة

أعلن المنتج مجدي الهواري عن بدء تحضيرات قصة “ عزيزة بنت إبليس” من تأليف سمر طاهر وإخراج خالد مرعي.

 

كما كشف تفاصيل مشروع القصة الكاملة من قبل مشيرا أنه سيكون حلقات منفصلة متصلة تقدم الجرائم في إطار درامي سواء من موضوعات حلقات قدمت من قبل أو حلقات جديدة لم تذع على السوشيال ميديا، لافتًا إلى الموسم الأول يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة ساعة، وكل حلقة سيكون لها مخرج ومؤلف وفريق عمل مختلف عن الآخر، مع توحيد الفورمات العام للحلقات.

 

ويقوم بكتابة الموسم الأول من المسلسل 10 مؤلفين هم: هاني سرحان، ومحمد سليمان عبدالمالك، وعمرو سمير عاطف، ووإنجي علاء، ومحمد إسماعيل أمين، وحاتم حافظ، وباسم شرف، ومحمد صلاح العزب، وسمر طاهر، وعلاء حسن.

 

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