تامر حسني عن أغنية "زي الأيام دي": كان نفسي تاخد حظ أكبر في النجاح

تحدث الفنان تامر حسني عن نجاح أغنية "زي الأيام دي"، التي تم طرحها ضمن أغاني ألبوم عشأنجي، موضحًا أنه كان يتمنى أن تنال حظ أكبر من النجاح، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر مقطع من الأغنية، معلقًا عليه كان نفسي الأغنية دي تاخد حظ أكبر في النجاح

وكان تامر حسني أعلن من سنتين أن هذه الأغنية لم تأخذ حقها معلقًا:"يمكن الأغنية دي لسه ما اخدتش حقها بس واثق إن قدام شوية مع مود الشتاء هتتحس أكتر "زي الأيام دي ".



تفاصيل الأغنية

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني توزيع نابلسي



كلمات أغنية زي الأيام دي

زي الأيام دي أنا مكنتش لوحدي

كان معايا أغلى حبيب في الدنيا دي عندي

زي الأيام دي أنا مكنتش لوحدي

كان معايا أغلى حبيب في الدنيا دي عندي

يا عُمر إرجع بيا وسيبني عنده هناك

أنا بُعده موت فيا وحياتي بترجاك

أو هاته عندي هنا

لو شافني مش هيسيبني

هيفتكر حبنا

أنا عارفه لسه حاببني

زي الأيام دي أنا مكنتش لوحدي

كان معايا أغلى حبيب في الدنيا دي عندي

زي الأيام دي أنا مكنتش لوحدي

كان معايا أغلى حبيب في الدنيا دي عندي.



عمل سينمائي في انتظار تامر حسني





وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض



عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x.



جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد.