الحلقة 3 من مسلسل ساعته وتاريخه تناقش الإبتزاز الإلكتروني

الفجر الفني
ساعته وتاريخه
ساعته وتاريخه

تعرض اليوم الحلقة 3 من مسلسل ساعته وتاريخه الذي يناقش ملفات المحاكم المصرية، وتشهد الحلقة الثالثة تسليط الضوء على الإبتزاز الإلكتروني من خلال قصة فتاة تتعرض للابتزاز من قبل شاب بصورها، وبعد تأثرها النفسي الشديد تقوم بالنهاية بالانتحار.

 

وسبق وتحدث المسلسل في الحلقة الثانية عن العنف الأسري من خلال الزوج والزوجة وظهر أحمد أمين بدور الزوج الذي يبحث عن زوجته التي اختفت في ظروف غامضة ليكتشفون أنه قام بقتلها في النهاية.

 


موعد وتفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

 

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".


أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

 


آخر أعمال عمرو سلامة

 

ويذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة الفنية، هو فيلم "شماريخ" بطولة الفنان آسر ياسين، والذي تم عرضه مؤخرًا، في دور العرض السينمائية، وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا.

 

أبطال  وصناع فيلم "شماريخ"
 


وشارك في بطولة فيلم "شماريخ" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، مصطفى درويش،  آدم الشرقاوي، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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