ليلة رقص معاصر تختتم فعالياتها اليوم الخميس من المنيا

تختتم ليلة رقص معاصر في دورتها الثامنة، والتي أُقيمت في للفترة من 26 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، فعالياتها مساء اليوم الخميس من محافظة المنيا، حيث قدمت مساء أمس عرضين رقص وفيلمين رقص قصيرين، وتقدم اليوم 3 عروض رقص من برنامج الاقامات الفنية على مسرح الشباب التربوي بالمنيا " جزويت المنيا" في تمام السابعة مساء بالمجان.

تفاصيل العرض

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم عروض ليلة رقص معاصر بمحافظة المنيا، في تجربة مميزة لتقديم عروض رقص معاصر من تصميم مصممي حركة مصريين ودوليين لجمهور المنيا، حيث يقدم ٥ عروض حية وفيلمين وقص قصيرين، وهو نفس البرنامج الذي تم تقديمه بالقاهرة والإسكندرية، على مدار يومين.

العروض المسرحية

يقدم اليوم 3 عروض هم " يقظة" من أداء وإخراج مؤمن نبيل، "ما: بين" من تصميم وإخراج شوان تشان، و" دراسة في الصمود" من تصميم وإخراج توماسو بيترولو.

ليلة رقص معاصر تقام بدعم من الإتحاد الأوروبي، اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC)، المجلس الثقافي البريطاني،السفارة الفرنسية، المركز الثقافي الفرنسي، والمعهد الثقافي الألماني (جوتة). ينظم الحدث كل من ستوديو عزت عزت، وصلة للفنون، يالا دانس، وبالتعاون مع دوار للفنون، ستوديو عماد الدين، المعهد الثقافي الإيطالي، جزويت القاهرة، منصة “على فين”، مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، ريكرو، ومسرح الشباب التربوي بالمنيا" جزويت المنيا".