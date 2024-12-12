ياسمين عبد العزيز تحتفل مع أكرم حسني بانطلاق تصوير فيلمهما “زوجة رجل مش مهم”

بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بانطلاق تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “زوجة رجل مش مهم” برفقة الفنان أكرم حسني.

وشاركت ياسمين عبد العزيز جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وظهرت برفقة المنتج تامر مرسي والفنان أكرم حسني، وهم يحتفلون بـ «تورتة» بدء تصوير العمل، وعلقت قائلة: "بسم الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي ( زوجة رجل مش مهم ) بإذن الله".

أبطال فيلم زوجة رجل مش مهم

وفيلم «زوجة رجل مش مهم» لـ ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني، من تأليف شريف الليثي، واخراج معتز التوني.