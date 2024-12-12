لأول مرة من 14 سنة.. أمير كرارة يتغيب عن مسلسلات رمضان

كشف الفنان أمير كرارة عن سبب غيابة عن السباق الرمضاني 2025، وذلك خلال لقائه مع mbc1 على هامش حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الرابعة، والمُقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

غياب أمير كرارة عن رمضان 2025

وقال أمير كرارة: سعيد بحضور حفل ختام البحر الأحمر السينمائي، وانشغالي بتصوير سبب غيابي عن فعاليات المهرجان منذ بدايته، أغيب عن منافسات موسم دراما رمضان المقبل 2025، وقررت أخذ راحة بعد استمراري في المشاركة بالسباق لمدة 14 سنة متواصلة.

أحدث أعمال أمير كرارة

ومن ناحية أخرى، يواصل أمير كرارة في الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد الشاطر، والذي تشاركه في بطولته هنا الزاهد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل العديد من المفاجآت، ويضم اللبناني عادل كرم ومصطفى غريب، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

وأيضا يستعد أمير كرارة لبدء تصوير مسلسل آخر بعنوان أعراض انسحاب خلال الفترة الماضية، ولكن تم تأجيله مؤخرًا، والعمل تشارك في بطولة كندة علوش، ومن نوعية أعمال دراما المنصات، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، كما يشارك في مسلسل ظروف غامضة، وتشاركه في بطولته آية سماحة، ويدور في إطار رعب تشويقي جديد على أمير، والمسلسل مكون من 10 حلقات، تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.

آخر أعمال أمير كرارة

وكان آخر أعمال أمير كرارة هو مسلسل بيت الرفاعي، والذي عرض في موسم رمضان 2024، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، قدم خلاله كرارة دور دكتور اسمه ياسين، والذي يدخل في أزمات عديدة مع تتابع الأحداث بسبب اتهامه بقتل والده، كما ناقش العمل خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية، والمسلسل عُرض في 30 حلقة، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله وإخراج أحمد نادر جلال، وايضا شارك في فيلم البعبع والذي نافس به في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.