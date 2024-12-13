حصاد 2024: أبرز النجوم الذين أتموا مناسك العمرة هذا العام تقرير

عام 2024 كان مليئًا باللحظات الروحانية لعدد كبير من نجوم الفن والرياضة، حيث شهدنا العديد منهم يتجهون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، ومشاركة جمهورهم هذه التجربة المميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبرز جريدة وموقع الفجر عن أبرز النجوم الذين ادو مناسك العمرة

فنانون مصريون

1. تامر حسين: شارك الشاعر الغنائي تامر حسين تجربته أثناء أداء العمرة، حيث أعرب عن امتنانه لهذه الفرصة، مشيرًا إلى الروحانية العميقة التي عاشها.



2. تامر حسني: ظهر النجم المصري تامر حسني في الحرم المكي خلال تأديته مناسك العمرة، مع تعليق يحمل الشكر والدعاء للجميع بالخير، مشددًا على أهمية هذه اللحظة في حياته الشخصية.



3. روجينا وأشرف زكي: وثّق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا هذه الرحلة الروحانية بصور مع عائلتهما من أمام الكعبة، مما أظهر الترابط العائلي خلال هذه اللحظات.



4. محمد نور: شارك المطرب المصري محمد نور صورة له مع عائلته أثناء أداء العمرة في بداية العام، داعيًا الله أن يحفظ أبناءه.

5.الشاعر عمرو المصري الذي أعلن من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام عن تأديه مناسك العمرة.

نجوم من الوطن العربي

1. إلهام الفضالة: تواجدت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في مكة، ونشرت صورًا مميزة من رحلتها الروحانية، ما جذب تفاعلًا كبيرًا من متابعيها.



2. جنات: الفنانة المغربية جنات شاركت هي الأخرى بصور مع زوجها وابنتيها، مرتدية الحجاب أمام الكعبة الشريفة، معبرة عن سعادتها بهذه التجربة العائلية.





من عالم الرياضة

عصام الحضري: حارس مرمى منتخب مصر السابق شارك جمهوره بصور من الحرم المكي، مع تعليق يحمل الكثير من الامتنان لهذه اللحظة الروحانية.



أثر التجربة

التوجه إلى العمرة لم يكن مجرد لحظة روحانية فقط، بل فرصة للتقرب من الجمهور بروح الإيمان. الفنانين شاركوا صورًا ومقاطع فيديو، مؤكدين على أهمية الدعاء والتواصل الروحي مع الله. تفاعل الجمهور كان مليئًا بالدعوات الإيجابية والإعجاب بالتزام النجوم بقيمهم.



