أمير كرارة يكشف سبب غيابه عن موسم دراما رمضان 2025

في خطوة غير متوقعة، أعلن النجم أمير كرارة غيابه عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2025، وهو ما أثار تساؤلات بين جمهوره ومحبيه الذين اعتادوا على متابعة أعماله المميزة في هذا الموسم.



و أوضح كرارة في حفل ختام البحر الأحمر السينمائي قائلاً: “لأول مرة بعد 14 سنة أنا موقف رمضان السنة دي، لأن أنا عايز أخد بريك".



كما يذكر أن أمير كرارة قد حقق نجاحات متتالية في المواسم الرمضانية السابقة، كان آخرها مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي لاقى إشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.

فهل سينجح كرارة في تعويض غيابه عن رمضان بمشروعه الجديد؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.



أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي وبه الغموض والاحداث الغير متوقعة، قصته تدور حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا حول "ياسين" ويجسده أمير كرارة، و"فاروق" احمد رزق.



أبطال مسلسل "بيت الرفاعي"

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



ولقد حقق مسلسل "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة في الموسم الرمضاني الماضي 2024 نسب عالية من المشاهدة يوميا وتصدر التريند طوال الشهر، واستطاع أن يحقق نجاحًا ملحوظًا وردود فعل إيجابية خلال الماراثون الرمضاني، وتفاعل الجمهور بشكل كبير.