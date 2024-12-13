نجوى فؤاد: أرفض تقديم سيرتي الذاتية

نجوى فؤاد: لهذه الأسباب أرفض تقديم سيرتي الذاتية'

الفجر الفني
الفنانة نجوى فؤاد
الفنانة نجوى فؤاد

 

 

صرحت الفنانة الإستعراضية نجوى فؤاد بأنها ترفض تقديم سيرتها الذاتية في عمل فني، مؤكدة أن حياتها مليئة بالتفاصيل التي قد لا تناسب تقديمها على الشاشة.

 

وفي تصريحات تليفزيونية، قالت نجوى: “في مواقف وأوقات بتمر على الإنسان مبحبش يعلنها للناس ويحب يحتفظ بيها لنفسه، و99 في المية من حياتي أنا بقولها في اللقاءات".

 


من ناحية أخرى، أكدت نجوى فؤاد أنها تركز حاليًا على متابعة الوسط الفني وأعمال زملائها، معبرة عن اعتزازها بما قدمته طوال مسيرتها الفنية التي جعلتها واحدة من أبرز راقصات وممثلات جيلها.

 

آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد
 

وفي سياق آخر يذكر أن مسلسل "تلت التلاتة"، وهو آخر أعمال نجوى فؤاد، الذي عرض في عام 2023، بطولة كل من الفنانة غادة عبدالرازق، مي سليم، الراحل مصطفى درويش، وغيرهم.

 

أحداث مسلسل "تلت التلاتة"

و تدور أحداث مسلسل "تلت التلاتة" حول ثلاث اخوات تجسدهم الفنانة غادة عبدالرازق، ويقع زوجها في حب مي سليم، حتى تكتشف خيانته، وتدور أحداث المسليل عن تأثير الأدوية النفسية التي تتناولها الفنانة غادة عبدالرازق وعلاقتها بزوجها، ومدى تأثيرها الذي قد يصل حد الإدمان.

أعمال نجوى فؤاد الفنانة نجوى فؤاد تصريحات نجوى فؤاد مع أسما إبراهيم أبطال مسلسل تلت التلاتة أبرز تصريحات غادة عبد الرازق مع منى الشاذلي أحدث اطلالات غادة عبد الرازق

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