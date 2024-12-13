السوبرانو المصرية أميرة سليم تتألق في حفل الكريسماس بالأكاديمية المصرية للفنون بروما

السوبرانو المصرية أميرة سليم تتألق في حفل الكريسماس بالأكاديمية المصرية للفنون بروما

الفجر الفني
السوبرانو المصرية
السوبرانو المصرية أميرة سليم والعازفة باسكال روزيه

 

 

في ليلة إستثنائية من الإبداع والفن الرفيع، أبهرت السوبرانو المصرية أميرة سليم جمهور الأكاديمية المصرية للفنون بروما في حفل الكريسماس الذي أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وبأشراف  الدكتورة رانيا يحيى، مديرة الأكاديمية. الحفل شهد مشاركة متميزة من عازفة البيانو باسكال روزيه، ليكون بمثابة لوحة موسيقية متكاملة تجمع بين التراث المصري والكلاسيكيات العالمية.  

 

قدمت أميرة سليم باقة متنوعة من الأغنيات التي تأرجحت بين الموسيقى الكلاسيكية والعربية، بما في ذلك الأغنيات التراثية التي تألقت في أدائها. ومن أبرز اللحظات في الحفل كانت تقديمها لأغنية "يا زهرة في خيالي"، التي أضافت مذاقًا خاصًا للحفل، ما جعل الجمهور يصفق لها بحفاوة.  


في ختام الحفل، قدمت أميرة سليم رائعة المؤلف المصري هشام نزيه " انشودة إيزيس" التي قدمتها بموكب المومياوات الملكية، حيث استطاعت كعادتها أن تأسر الحضور بجمال صوتها وأدائها المتقن.  


خلال الأمسية، فاجأت أميرة الجمهور  بدعوة  الدكتورة رانيا يحيى، مديرة الأكاديمية، لمشاركتها بالعزف على آلة الفلوت في دويتو موسيقي ساحر، حيث أظهرت الدكتورة رانيا مهارة فنية لاقت إعجاب الحضور.  


رافق عازفة البيانو باسكال روزيه السوبرانو أميرة سليم طيلة الحفل، حيث شكلتا ثنائيًا متناغمًا بأداء بارع وتواصل فني لافت، مما أضفى سحرًا خاصًا على الأمسية.  


أختتم الحفل بتقديم الورود للفنانتين تكريمًا لجهودهما وإبداعهما، فيما وجهت الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه الأمسية التي جمعت بين أصالة التراث المصري وجمال الموسيقى العالمية، مؤكدة أن الأكاديمية المصرية للفنون بروما تظل منبرًا لنشر الثقافة والفن المصري عالميًا.

حفل السوبرانو المصرية أميرة سليم أبرز تصريحات إيناس الدغيدي مع أميرة بدر أبرز تصريحات حنان مطاوع مع منى الشاذلي أغاني باسكال مشعلانى باسكال روزيه “ديسكو مصر” تحيي حفل “لف وأرجع تاني” بحضور الألف من الجماهير

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