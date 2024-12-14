وليد سامي يعلن عن تعاونه الأول مع راغب علامة

كشف الملحن وليد سامي عن أول تعاون موسيقي يجمعه بالنجم اللبناني الكبير راغب علامة، في خطوة ينتظرها عشاق الموسيقى العربية بفارغ الصبر. جاء الإعلان عبر حساب سامي الرسمي على "فيسبوك"، حيث نشر صورة تجمعه براغب علامة وعلّق قائلًا: "قريبًا... أول تعاون مع الأستاذ راغب علامة من ألحاني (إن شاء الله تعجبكم)."

وليد سامي، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء الصاعدة في مجال التلحين، حقق نجاحات متتالية في السنوات الأخيرة، متعاونًا مع نخبة من نجوم الغناء العربي. ويتميّز أسلوبه الموسيقي بالتجدد والإبداع، ما جعله يحظى بمكانة مرموقة في المشهد الفني.

إلى جانب هذا التعاون المميز، يستعد سامي لعرض أول إنتاج فني له في عالم الدراما التلفزيونية، حيث كشف عن مشاركته في مسلسل جديد يحمل طابع الغموض، إذ عمل على تقديم ألحان مبتكرة تتماشى مع أجواء العمل. هذه الخطوة تُعتبر محطة جديدة في مسيرته الفنية، وتبرز طموحه للتوسع في مجالات فنية متعددة.

الجمهور على موعد مع أعمال مليئة بالشغف والإبداع من وليد سامي، سواء من خلال تعاونه مع راغب علامة أو تجربته الإنتاجية الجديدة، ما يضيف لمسة مميزة إلى الساحة الفنية العربية.