في هذا الموعد.. هاني شاكر يحيي أحدث حفلاته الغنائية بلبنان

الفجر الفني
هاني شاكر
هاني شاكر

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم رأس السنة، في لبنان، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه،والتي يتفاعل معها الجمهور.

هاني شاكر

آخر أعمال هاني شاكر 

 

وكان آخر أعمال الفنان هاني شاكر، أغنية «يا ويل حالي»، التي طرحها الأيام الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»،ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

 

كلمات أغنية "يا ويل حالي" لـ هاني شاكر


 

"ع بالي ع بالي، العمر غالي

يا ويلي يا وحالي شو صاير في

أنا ع بالي ع بالي تبقى العمر غالي

يا ويلي يا ويلي، والحالي شو صاير فيه

أنا قدام الشكل الحلو بسكت، ما بعرف غازل

سبحان الله اللي كلمه شو بحكي.

أخر اعمال الفنان هاني شاكر أعمال هاني شاكر الفنان هاني شاكر يوم رأس السنة رأس السنة هانى شاكر

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