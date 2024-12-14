"دراما شيلڤ" تُطلق "المهرج" على شاهد قريبًا

تدعو شركة دراما شيلڤ "Drama Shelve" للإنتاج الفني، جميع عشاق دراما الغموض والألغاز إلى ترقب عرض أحدث أعمالها الدرامية مسلسل الجريمة والتشويق (المهرج) على منصة شاهد العربية ابتداءً من يوم الأحد 15 كانون الأول، ليكون أول عمل درامي سوري يصوّر بالكامل في سورية ويعرض على المنصة.



أيام قليلة باتت تفصلنا عن رحلة جديدة في عوالم التحقيق وفك الشيفرات المعقدة وتحليلها، عبر عمل درامي هو ثمرة تعاون دراما شيلڤ "Drama Shelve" مع المخرجة السورية المبدعة رشا شربتجي ونخبة من النجوم بمقدمتهم باسم ياخور، أمل بوشوشة، نضال نجم، خالد القيش، ديمة الجندي، غزوان الصفدي، روعة السعدي، عدنان أبو الشامات، ابراهيم الشيخ ابراهيم، بلال قطان، راما زين العابدين، وتقدمه الشركة اليوم عبر «شاهد» إلى الجمهور العربي.

تفاصيل مسلسل المهرج



المهرج دراما جريمة وحب مليئة بالتشويق والغموض، تأخذ معها المشاهد إلى عوالم التحقيق والأدلة والتحليل، ويطرح الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقات الإنسانية ومشاعر الحب والتّعلق وتحولاتها التي تقودنا للبحث عميقا في أدق التفاصيل لاكتشاف الأبعاد النفسية لأبطال العمل.



مسلسل مليء بالحبكات، رسمت مشاهده المخرجة وبثت الروح في الورق المسبوك بحنكة الكاتب بسام جنيد، وسط إمكانيات ضخمة وتقنيات حديثة في عالم صناعة الدراما وظّفتها دراما شيلڤ "Drama Shelve" لتقديم عمل فني يليق بذائقة المتلقي العربي، وليشكل خطوة جديدة في طريق عودة الدراما السورية إلى ألقها المعهود



فريق عمل المهرج



إنتاج: شركة دراما شيلڤ (Drama Shelve) للإنتاج الفني، المخرجة رشا هشام شربتجي، المنتج تمام سلامة

كتابة وسيناريو وحوار بسام جنيد

الفريق التمثيلي باسم ياخور، أمل بوشوشة، نضال نجم، خالد القيش، ديمة الجندي، غزوان الصفدي، روعة السعدي، عدنان أبو الشامات، ابراهيم الشيخ، بلال قطان، وراما زين العابدين.