رانيا فريد شوقي تكشف روتين يومها أثناء العمل: مش باكل غير تمر.. فيديو

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أن هناك روح من الحب والتعاون تسود بين فريق عمل العرض المسرحي "مش روميو وجولييت"، ويسود جو من المرح والتفاهم بين جميع الأفراد في الفريق.

كواليس روميو وجولييت

وأضافت رانيا فريد شوقي خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، أننا نحن أسرة واحدة في "مش روميو وجولييت" ونحب بعضنا البعض"، مقدمة شكرها لكل الحضور على تعليقاتهم الجميلة.

وأضافت فريد شوقي أن الفريق يبذل جهدًا كبيرًا لضمان نجاح العرض، مشيرة إلى أن الجمهور يقدّر هذه النوعية من العروض المسرحية المميزة.

وتابعت: «أنها لا تأخذ أي أكل أثناء العمل سواء عدد قليل من التمر، لافتة إلى أنها تكرس وقتها للتركيز وتقديم أفضل مستوى على خشبة المسرح».

الفئة العمرية المستهدفة من روميو وجولييت

وأوضحت أن "مش روميو وجولييت" ليس موجهًا لسن معين، بل يستقطب جميع الأعمار ويستهدف جمهورًا واسعًا، معبرة عن سعادتها بالغناء مع علي الحجار.