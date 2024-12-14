متحجبتش قبل كده.. أميرة فتحي تكشف عن أسرار حياتها والشائعات التي طالتها

حلَّت الفنانة أميرة فتحي ضيفة على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة "MBC مصر"، حيث تحدثت بصراحة عن حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.



وكشفت خلال اللقاء عن حقيقة الشائعات التي لاحقتها، مما جعل تصريحاتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتثير جدلًا واسعًا بين جمهورها.

شائعة ارتداء الحجاب ودور "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

ردت أميرة فتحي على الشائعات التي أشارت إلى ارتدائها الحجاب وخلعه بسبب التمثيل، موضحة أن هذا الخلط يعود إلى دورها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، حيث جسدت شخصية فتاة محجبة. وقالت: "أنا متحجبتش قبل كده، كان مجرد دور، لكن ده دليل على مصداقية الدور وإن الناس صدقت إني محجبة".

حقيقة ارتباطها بقضية "عبدة الشيطان"

أما عن شائعة ارتباطها بقضية "عبدة الشيطان"، نفت أميرة فتحي صحة هذا الادعاء تمامًا، مشيرة إلى أن الشائعة نشأت بسبب وجود ابنة فنانة معروفة متورطة في القضية، مما دفع البعض للاعتقاد بأنها ابنتها.



وأضافت: "كانت حاجة غريبة جدًّا، كان في بنت فنانة معروفة في الموضوع، وافتكروا إني بنتها، الموضوع دخل في بعضه".

علاقتها بالفنان محمد رجب

وعن الفيديو الذي جمعها بالفنان محمد رجب وأثار تساؤلات كثيرة، أكدت أميرة فتحي أنه لا يوجد أي ارتباط بينهما.

وأوضحت: "مفيش الكلام ده خالص، دي بنت كانت عايزة تعمل مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا كنت مروحة لاقيته واقف بره القاعة، فطبيعي وقفت سلمت عليه، أنا لا وصلته ولا هو وصلني".

كل أصدقائي رجال



كشفت أميرة فتحي خلال اللقاء أن معظم أصدقائها المقربين من الرجال، مرجعة السبب إلى الغيرة التي قد تحدث بين النساء.

وقالت: "يمكن السبب في ده هو الغيرة اللي أحيانًا بتحصل بين الستات، وده خلاني قعدت فترة زعلانة. من وأنا في المدرسة ولحد دلوقتي أصدقائي رجالة، بحس إن الستات اللي يحبوني هم اللي واثقين في نفسهم".

شائعات القرابة بسوسن بدر وأحمد فتحي

نفت أميرة فتحي الشائعات التي ربطتها بالفنانة الكبيرة سوسن بدر، مؤكدة أنها ليست ابنتها.

وأضافت: "موضوع أستاذة سوسن بدر كان يشرفني جدًا، وأنا بحبها على المستوى الإنساني والفني، واشتغلنا معًا في مسلسل 60 حلقة، وكانت أمي فعلًا في العمل، لكن الأمر توقف عند المسلسل فقط".

كما أوضحت حقيقة شائعة كونها شقيقة لاعب النادي الأهلي أحمد فتحي، قائلة: "ده موضوع غريب جدًا، مرة دخلت محل إكسسوارات هواتف، وفوجئت بصاحب المحل بيقول لي: 'أنا متراهن مع واحد صاحبي إنك مش أخت أحمد فتحي، على مكسب 1000 جنيه'".

غيابها عن الساحة الفنية

تطرقت أميرة فتحي إلى غيابها عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، حيث أكدت أن آخر أعمالها كان مسلسل "السرايا" بمشاركة نخبة من النجوم منهم سوسن بدر، مصطفى كامل، ودنيا عبد العزيز.

وأشارت إلى أن العمل حقق نجاحًا كبيرًا، لكنها فضلت الابتعاد مؤقتًا.

