بعد حفلها في دبي أمس.. شيرين عبدالوهاب تتصدر منصة إكس

الفجر الفني
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

 

تصدر اسم النجمة شيرين عبدالوهاب تريند محركات البحث وخاصة منصة أكس، وذلك بعد حفلها أمس في دبي الذي شهد حضور ضخم.

 

شيرين عبدالوهاب 

 

وقد أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا ضخما على مسرح "كوكاكولا أرينا" في منطقة سيتي ووك بدبي، وسط حضور جماهيري كامل العدد، بطاقة عددية تزيد عن 11 ألف متفرج. 

 

 

 

إطلالة شيرين عبدالوهاب: 

 

 

تألقت شيرين على المسرح بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، وقدمت باقة من أشهر أغانيها الرومانسية والعاطفية، بصحبة المايسترو مدحت خميس، منها "اللي يقابل حبيبي"، "مشاعر"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه ياليل"، "على باللي"، و"عيون القلب" لنجاة الصغيرة، بالإضافة إلى ميدلي من أشهر أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبوا تكرارها مرة أخرى.

 

 

 

الحفل يعد الظهور الأول لشيرين بعد حصولها أول أمس على 4 جوائز في مهرجان بيلبورد عربية، وبعد أسابيع قليلة من دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وبعد أيام قليلة من نجاح حفلها الغنائي الضخم الذي أقيم في الكويت مؤخرا.

 

 

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب: 

 

يذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية عودتني الدنيا، والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسي،تسجيل، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت، جيتار وهارموني أحمد حسين، باص جيتار أحمد رجب، بيركشن  ضياء بدر، إدارة انتاج رامز سليمان، تم التسجيل في ستوديو  TRS.

 

 

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