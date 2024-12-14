بالصور.. رنا رئيس تحتفل بعيد ميلادها

شاركت الفنانة رنا رئيس جمهورها ومتابعيها على موقع إنستجرام، مجموعة من الصور التي تحتفل خلالها بعيد ميلادها الـ 25 وسط أجواء مبهجة رفقة عدد من أصدقائها بإحدى الأماكن بالقاهرة.

رنا رئيس تحتفل بعيد ميلادها

وكتبت رنا رئيس: “قد كان عامًا مليئا بالنجاح والستر والصحة وفضل ربنا عليا، الحمد لله على ما هو فات ونحمده على ما هو آت، كل سنة وأنا مع أخواتي الأبطال وبيني وبينهم كل الحب والود”.

أحدث أعمال رنا رئيس

ومن ناحية أخرى، تنتظر رنا رئيس عيد عرض الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي” على منصة شاهد يوم 26 ديسمبر الحالي، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية "الشيف إبراهيم" التي يجسدها ماجد الكدواني، الذي يعاني من فقدان الذاكرة، بينما تعيش معه ابنته "سارة" (رنا رئيس) بعد عودتها من الخارج، يضم المسلسل في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني كلا من نور، رنا رئيس، محمد شاهين، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، وياسمين ممدوح وافي، من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال رنا رئيس

وكان آخر أعمال رنا رئيس هو مسلسل “إنترفيو” الذى عرض خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه حول البطلة التي تعيش بـ 3 شخصيات مختلفة، وتتخيل وجودها مكان الأشخاص، أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس ويشاركها البطولة عدد من الفنانين، أبرزهم: خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وسارة نور ومحمد العمروسي، وحازم إيهاب ونور بدر وخالد جواد وعدد أخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمينة مصطفى وإخراج أحمد خالد أمين.

وأيضا شاركت في مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.