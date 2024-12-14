أحمد مكي يشارك محمد سلام كضيف شرف في أولى بطولاته المطلقة بالدراما

يشارك النجم أحمد مكي كضيف شرف في مسلسل "كارثة طبيعية"، وهو العمل الذي يُعد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد سلام في عالم الدراما التلفزيونية، ويأتي هذا التعاون في إطار دعم مكي لزميله محمد سلام، حيث يجمعهما تاريخ طويل من الأعمال المشتركة الناجحة مثل سلسلة أفلام ومسلسلات الكبير أوي.



تفاصيل مسلسل كارثة طبيعية

مسلسل كارثة طبيعية ينتمي إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية، وتدور أحداثه في إطار مليء بالمفاجآت والمواقف الساخرة، يُنتظر أن يحمل المسلسل توقيع عدد من الأسماء البارزة في الإخراج والكتابة، مع نخبة من النجوم كضيوف شرف، مما يجعله أحد الأعمال المنتظرة لموسم دراما 2025.



ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "كارثة طبيعية" خلال الأشهر الأولى من عام 2025 عبر منصة Watch It، ليكون ضمن أبرز الأعمال المنتظرة على الساحة الدرامية.

وقد أعلن مؤخرًا عن انضمام النجم أحمد مكي للمسلسل، حيث يشارك كضيف شرف لدعم الفنان محمد سلام في أولى تجاربه البطولية المطلقة في الدراما، يجمع العمل بين الكوميديا الاجتماعية وأحداث مشوقة، ومن المتوقع أن يشهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور لما يحمله من تجارب جديدة ومفاجآت خاصة على صعيد الأداء والإخراج.

أبطال مسلسل كارثة طبيعية



مسلسل "كارثة طبيعية" من بطولة الفنان محمد سلام، ويُعتبر أول أعماله في البطولة الدرامية المطلقة، يشارك في المسلسل مجموعة من النجوم، من بينهم حمزة العيلي، العمل من تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد، ويجمع بين عناصر الكوميديا الاجتماعية والأحداث المثيرة، ومن المتوقع أن يعرض في الأشهر الأولى من عام 2025 عبر منصة "Watch It"، حيث سيشكل إضافة قوية للدراما المصرية هذا العام.